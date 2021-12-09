اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 11:46 م
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أهالي جزيرة سعود يشيدون بمبادرة حياة كريمة.. ويؤكدون: نهضة حقيقية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 11:05 م
أهالي جزيرة سعود يشيدون بمبادرة حياة كريمة.. ويؤكدون: نهضة حقيقية مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور عبد الحكيم الطحاوي من جزيرة سعود بمركز الحسينية فى محافظة الشرقية، إن مشروع حياة كريمة الذي ينفذ علي أرض مصر، لم يجد مثله علي مستوي العالم.

جاء ذلك خلال لقاء مجموعة من أهالي جزيرة سعود في برنامج نظرة للإعلامي حمدي رزق علي قناة صدي البلد، وأعرب عن شكرهم القيادة السياسية، لما يحدث من نهضة حقيقية داخل الجزيرة التي لها شهرة دولية في تريبة الخيول العربية الأصيلة والصقور.

وأضاف الشيخ محمود حمودة، أننا لم نكن نحلم انت تنفذ مشروعات خدمية بهذا الحجم و في فترة وجيزة داخل ارض الحسينية، التي عانت لعقود طويلة من نقص الخدمات.

يذكر أنه تجري مشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

تهدف المبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين .


الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

الحسينية

جزيرة سعود

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