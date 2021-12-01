7 أخطاء تفعلها عند تناول الشاى الأخضر .. بلاش تشربه على معدة فارغة

كتبت - ميرفت رشاد

الخطوة الأولى لتكون أكثر لياقة هي تضمين الشاي الأخضر في نظامك الغذائي، على الرغم من أن العديد من الدراسات أثبتت قيمته في كثير من الأحيان، إلا أن هناك إرشادات معينة يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من هذا الشاي السحرى، والاستهلاك المثالي للشاي الأخضر هو ما بين كوبين إلى خمسة أكواب كل يوم ، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

النصائح التي يجب تجنبها عند تناول الشاي الأخضر:



لا تتناول الشاي الأخضر بعد وجبتك مباشرة

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة عن تناول الشاي الأخضر هو أن تناوله مباشرة بعد وجبتك سوف يقضي بطريقة سحرية على جميع السعرات الحرارية التي تناولتها للتو، نظرًا لأن الجسم لم يهضم بروتينات الأطعمة الخاصة بك بعد ، فإن شرب الشاي الأخضر مباشرة بعد وجبتك يمكن أن يضر بهذه العملية وبالتالي يجب تجنبه بأي ثمن.

لا تتناول شاي أخضر شديد السخونة

إن شرب الشاي الأخضر عندما يكون شديد السخونة قد يؤدي في النهاية إلى إيذاء معدتك وحلقك، احصل على الشاي الأخضر دافئًا للحصول على أفضل النتائج.

لا تتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة

نظرًا لأن الشاي الأخضر يعيد شحن النظام ويزيل السموم منه ، يعتقد بعض الناس أن تناول الشاي الأخضر أول شيء في الصباح هو رهان آمن، هذه ليست الحقيقة الكاملة بعد ساعات من الصيام ، يجب أن تحصل على شيء خفيف ومهدئ يوقظ عملية التمثيل الغذائي لديك يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية والبوليفينولات القوية التي يمكن أن تزيد من إنتاج حمض المعدة وتعكر صفو الهضم إنه مثالي إذا كنت تتناوله بين الوجبات.

لا تضيف العسل إلى الشاي الأخضر عندما يكون ساخنًا

يحب معظمنا إضافة العسل إلى الشاي الأخضر لأنه بديل صحي للسكر ومذاقه جيد ، إذا أضفت العسل إلى كوب من الشاي الأخضر المغلي ، فمن المحتمل أن تتلف القيمة الغذائية للعسل ، اتركي درجة حرارة الشاي الأخضر تستقر قليلاً، ثم اضف العسل.

لاتتناول الأدوية مع الشاي الأخضر

كثير من الناس يدخلون حبوبهم مع كوب الشاي الأخضر الصباحي، يمكن أن يكون هذا ضارًا للغاية حيث يمكن أن يختلط التركيب الكيميائي لحبوبك مع الشاي الأخضر مما يؤدي إلى الحموضة .

لا تترك أوراق الشاي الأخضر لفترة طويلة

إن عادة نقع أوراق الشاي الأخضر لفترة طويلة جدًا لن تستخلص المزيد من العناصر الغذائية من الأوراق أكثر مما تحتوي عليه بالفعل ، بل سيحول أيضًا نكهة الشاي إلى مرارة.

لا تضيف كيسين من الشاي الأخضر في نفس الوقت

لدى البعض منا ممارسة وضع كيسين من الشاي الأخضر في نفس الكوب معتقدين أنه سيحرق المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي يساعدنا على إنقاص الوزن، يمكن أن تؤدي إضافة كيسين من أكياس الشاي الأخضر يوميًا إلى مشاكل في الهضم وكذلك الحموضة.

الشاى الأخضر

أخطاء يجب تجنبها عند تناول الشاى الأخضر