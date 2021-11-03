محافظ أسوان يوافق على النزول بالحد الأدنى لـ"ثانوى خدمات" إلى 165 درجة

أسوان – عبد الله صلاح

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على النزول بالحد الأدنى لقبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الثانوى ( نظام الخدمات ) للعام الدراسى 2021-2022 من 175 درجة إلى 165 درجة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه سيتم أيضاً فتح فصل مهنى بمدرسة أحمد إبراهيم الشريف الصناعية المشتركة بمجموع حد أدنى 200 درجة، بجانب النزول بمجموع فصول الطاقة الشمسية بمدرسة محمد حسين هلال من 265 درجة إلى 260 درجة لاستيعاب الطلاب الجدد.

من جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فهناك حرص مستمر على مستقبل أبنائنا الطلاب والسعى لتلبية رغبات أولياء الأمور وفقاً للضوابط والشروط التي تسمح بذلك.

وأكد أنه يتم دراسة أي طلبات يتقدم بها أولياء الأمور من خلال لجان متخصصة، ويتم رفع الأمر للمحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل شفافية وعدالة بما يصب بالتالى فى تحقيق الصالح العام .