شاب بريطانى يعترف بقتله جدته فى لعبة “صراحة”

أنس حبيب

اعترف شاب بريطانى 20 عاما، يدعى “تيرنان دارنتون” بقتله جدته أثناء ممارسته لعبة الصراحة مع أصدقاء بعد أيام من قتله للسيدة المسنة “مارى جريجورى”، وفقا لما نشرته صحيفة الأندبندنت البريطانية.

وتعود كواليس القصة إلى العام 2018 عندما قتلت السيدة المسنة “جريجورى” جراء حريق التهم منزلها وتركها فى حالة اختناق، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فى المستشفى 3 أيام بعد الحادث.

وكان الشاب “دارنتون” الذى يواجه حاليا تهمة القتل قد أخبر بعضا من أصدقائه فى لعبة “صراحة”، بأنه أقدم على قتل جدته، لكنهم لم يصدقوه، ظنا منهم أنه يكثر من مشاهدة مسلسلات الدراما ذات الحبكة البوليسية.

وأعاد “دارنتون” اعترافه أثناء جلسة مع مستشاره النفسى، بعد أن أخبر الأخير أنه قام بتسريب سر عن نفسه قد يرسله إلى السجن، ليستدعى المستشار الشرطة التى حصلت على الاعتراف كاملا من الشاب.

واعترف “دارنتون” بجريمته مخبرا الشرطة بأنه حرق شراشف منزل جدته، اعتقادا منه أن موتها سوف يرحمها من معاناتها نظرا لإصابتها بالخرف، وقد ظنت السلطات أن سبب الحريق مواظبة الراحلة على التدخين بشراهة، مما قد يكون سبب الحريق بعد إهمال عُقب دون إطفائه.