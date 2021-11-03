ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هامشيًا بجلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.79% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 3305 نقطة.