أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 10.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 144.4 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1114 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين باينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 1.4 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 245 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 160 ألف سهم. باينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 1.4 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 245 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 160 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، 3.25 مليون سهم، 22950 سهم، 20 ألف سهم، 571 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9575 سهم.



أسهم الخزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 3322 سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.14%، وشراء الثانية 565 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.17%، وشراء الثالثة 380 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.41%.

فيما أعلنت الشركة الشرقية (إيستيرن كومباني)، بيع عدد 1.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك يكون رصيد أسهم الخزينة المتبقي 20 مليون سهم، والمزمع موافقة الجمعية العمومية غير العادية على قرار إعدامهم.



الشرق الأوسط أعلنت الشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بيع كامل الحصة المملوكة لشركة ميكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، والبالغة عدد 772 ألف سهم، وتم التوصل لاتفاق نهائي مع المشترى وتم تحديد السعر النهائي بمبلغ 230.16 للسهم الواحد.



نتائج الأعمال أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 307.6 مليون جنيه مقارنة مع 304.4 مليون جنيه بنسبة نمو 1.06%، وتراجع صافي الربح إلى 33.2 مليون جنيه مقارنة مع 45 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26.06%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 35.9 مليون جنيه مقارنة مع 15.9 مليون جنيه بنسبة نمو 126%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 1.973 مليون جنيه مقابل صافي خسائر مع 9.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 121%.