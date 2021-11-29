وزير التنمية المحلية يتفقد وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة والتى تضم 4 إدارات هى إدارة التخطيط العمرانى، وإدارة التنسيق الحضارى، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والتى تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور فى سهولة ويسر، وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين.

واستمع الوزير والمحافظ والدكتورة رشا راغب إلى شرح تفصيلى حول مكونات الإدارة والأدوار التى تقوم بها وموقف الاحوزة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، كما تم عرض تجربة محافظة كفر الشيخ فى تحديث المخططات التفصيلية للقرى وكذا منظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة، كما تم عرض مشروعات وتصميمات إدارة التنسيق الحضارى وما تم تنفيذه منها والجارى إعداده بالإضافة إلى مشروعات إدارة تطوير العشوائيات سواء بالمناطق غير المخططة وما تم تنفيذه والجارى اعداده للتنفيذ.

كما استمع للوزير والمحافظ والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى شرح تفصيلى من مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات التى تقوم بمتابعة مشروعات الإدارة عَلِى أرض الواقع وتنفيذها طبقا للمعايير والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالتنسيق الحضارى ومشروعات العشوائيات.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية وهى من بين الوحدات الهامة بالمحافظة والتى شهدت إنشاء وتطوير كبيرين، فمن خلالها تم توحيد دورات العمل فى الوحدات التى تعمل بكوادر بشرية متشابهة فى الخلفية العلمية التخصصية، وتستخدم بيئة نظم المعلومات الجغرافية، ووحدة شبكات المرافق، والأعمال المساحية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية بقصد توحيد شكل وبناء قواعد البيانات الرقمية المكانية، وتجهيز مقر مناسب بأحدث الشبكات والخوادم وأجهزة الحاسب.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب إلى شرح تفصيلى حول آليات عمل الوحدة والجهود التى حققتها خلال الفترة الماضية فيما يخص التصدى للتعديات عَلِى أراضى الدولة أو البناء المخالف ومتابعة المشروعات الجارية عَلِى أرض المحافظة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى، بمعدات التطوير والتحديث التى شهدتها محافظة كفر الشيخ فى إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.

وقال " شعراوي" إن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية على رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وقال وزير التنمية المحلية، أن الوحدة تقوم بالمساعدة أيضًا فى حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزء من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى.

وأكد اللواء محمود شعراوى عَلِى أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية فى دعم جهود الدولة فى العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف التعديات عَلِى أراضى وأملاك الدولة أو البناء المخالف فى أى موقع عَلِى أرض المحافظة.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حرصت على عدم التعارض مع منظومة المتغيرات المكانية للبيئة المعلوماتية، وتكامل قواعد البيانات المكانية، ودعم اتخاذ القرار التنموى والتخطيطى الخاص بالمحافظة، والقدرة على إدارة الملفات الهامة فى المحافظة " مراقبة الأحوزة العمرانية المعتمدة، بناء ومراقبة قواعد بيانات أملاك الدولة، وإدارة ومراقبة حدود نطاق التصالح والتوحيد من خلال التحليلات المكانية لملف التصالح فى المحافظة، وميكنة الخدمات التى تقدم للوحدات المحلية من خلال 15 خدمة تم ميكنتها.

وأضاف نور الدين أن المركز يقدم خدمات عدة منها شهادات تسجيل رخص المبانى بأنواعها "انشاء، هدم، تعلية، ترميم، تعديل، اضافة، تصالح"، وشهادات تسجيل رخص الأشغال والأكشاك وتجديدها، وشهادات تسجيل رخص محطات تقوية المحمول، وشهادات تسجيل طلبات توصيل المرافق، وشهادات تسجيل تنفيذ الإزالة، بالإضافة إلى خدمات الأعمال المساحية وأعمال الكشف عن المرافق بقصد تقديم أفضل خدمة بأحدث الأجهزة المساحية للمواطنين والجهات وتعمل على توحيد النظام الإحداثى بما يتوافق مع الأنظمة العالمية وتضمن تحديد الالتزام بمنسوب سطح مناسب إلى مستوى سطح البحر لمراعاة موقع المحافظة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس مع مراعاة عدم التعارض مع الضوابط الفنية مع مديرية المساحة ويتم التنسيق مع المديرية بشكل دورى ومنتظم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الفكرة الأساسية للعمل فى الوحدة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة إلى خدمات مكانيه مرتبطة بالموقع (الإحداثيات) من خلال فريق عمل ميدانى ومكتبى لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود الأحوزة العمرانية و المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تحليل مواقع تلك الخدمات وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة لدعم القرار التخطيطى والتنموى، وتعظيم الاستفادة والتأكيد على فاعلية تقارير المتغيرات المكانية من خلال الترخيص على المخالفات التى تم رصدها، واستدامة الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا هام وحيوى للمحافظة ويحقق مراقبة جودة تنفيذ القانون، ودعم المحافظة بكوادر بشرية فى قطاع تكنولوجى هام تنفيذا لتوجهات الدولة فى الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وأوضح المحافظ إنه تم توفير الإمكانيات الفنية من مواردها الخاصة لتدعيم وحدات "نظم المعلومات الجيومكانية، وحدة شبكات المرافق، وحدة الأعمال المساحية "، وتعمل جميعها باستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية بفكرة وجود معمل مشترك يعمل على توحيد قواعد البيانات بنفس نظام الإحداثى وإتاحتها لإدارات المحافظة والجهات الخارجية.