هيئة ضمان جودة التعليم تعلن اعتماد 74 مدرسة وكلية

كتب ـ محمود طه حسين

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته رقم 211 الموافقة على اعتماد أربع كليات، وبرنامج تعليمى، كما تمت الموافقة على اعتماد (69) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية فى محافظات جمهورية مصر العربية .

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التى تم اعتمادها فهي:

- كلية الصيدلية – جامعة القاهرة

- كلية الصيدلة – جامعة الإسكندرية

- كلية الصيدلة – جامعة فاروس

- كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية

- برنامج بكالوريوس الصيدلة – كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية بمصر.

وقالت الهيئة فى بيان لها: وافق مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ذات الجلسة أيضا، على منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاث مؤسسات تعليمية.

وفي ختام اجتماع مجلس الادارة، صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس المجلس، بأن معدلات الاعتماد الحالية بالنسبة للتعليم الجامعي تسير الى حد كبير وفق خطة الهيئة والتي تم وضعها في اطار رؤية مصر 2030 .