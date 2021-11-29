نقابة المرشدين السياحيين: إيقاف إصدار بطاقات عضوية 2021 أول ديسمبر المقبل

كتبت ـ آية دعبس

أعلن سمير محمد عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب، أن النقابة بصدد إصدار بطاقات العضوية لعام 2022، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف بطاقات 2021 بداية من هذا التاريخ مع سداد كامل المستحقات.

وأوضح عبد الوهاب، أن النقابة ستقوم بإصدار بطاقات العضوية لعام 2022، من أول ديسمبر المقبل 2021.

من ناحية أخرى، كانت قد عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لمناقشة قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتنقيحها لتكون صحيحة ودقيقة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة في أقرب وقت، مؤكدة أن ملف المرشدين السياحيين يعد من الملفات الهامة التى توليها الوزارة اهتماما كبيرا.