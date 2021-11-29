اليوم السابع
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نقابة المرشدين السياحيين: إيقاف إصدار بطاقات عضوية 2021 أول ديسمبر المقبل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:20 م
نقابة المرشدين السياحيين: إيقاف إصدار بطاقات عضوية 2021 أول ديسمبر المقبل النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن سمير محمد عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب، أن النقابة بصدد إصدار بطاقات العضوية لعام 2022، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف بطاقات 2021 بداية من هذا التاريخ مع سداد كامل المستحقات.
 
وأوضح عبد الوهاب، أن النقابة ستقوم بإصدار بطاقات العضوية لعام 2022، من أول ديسمبر المقبل 2021.
 
من ناحية أخرى، كانت قد عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لمناقشة قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتنقيحها لتكون صحيحة ودقيقة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة في أقرب وقت، مؤكدة أن ملف المرشدين السياحيين يعد من الملفات الهامة التى توليها الوزارة اهتماما كبيرا.
 
كما تم التأكيد على ضرورة تصحيح وتدقيق بيانات المرشدين السياحيين من خلال مضاهاة قاعدة بياناتهم لدى الوزارة بقاعدة البيانات لدى النقابة مع قواعد البيانات لدى الوزارات والجهات المعنية حتى يتسنى الوصول لقاعدة بيانات صحيحة ومعرفة الأعداد الصحيحة للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
 
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نقابة المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

عضوية نقابة المرشدين السياحيين

كارنيه نقابة المرشدين السياحيين

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