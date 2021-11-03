اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المرشدين السياحيين تطالب بإعادة النظر فى السماح لأعضائها بتجديد تراخيصهم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 06:04 م
نقابة المرشدين السياحيين تطالب بإعادة النظر فى السماح لأعضائها بتجديد تراخيصهم نقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، برئاسة سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، القائم بأعمال النقيب، وزارة السياحة، بإعادة النظر فى السماح للمرشدين السياحيين بعمل إجراءات تجديد تراخيص مزاولة المهنة المنتهية، وذلك عقب إنتهاء الفرصة المُحددة من قبل الوزارة لتجديد التراخيص، وعدم تجديد مرشدين سياحيين لتراخيصهم، ولجوءهم للنقابة للتدخل لدى الوزارة لاستثنائهم من قرار إلغاء التراخيص المنتهية.
 
وأوضحت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن ذلك يأتى فى ضوء حصولها من وزارة السياحة على موافقة بتعليق العمل بإلغاء تراخيص الإرشاد السياحى التى قد تأخر أعضاء النقابة عن تجديدها فى المواعيد القانونية ومنح المرشدين السياحيين مهلة لمدة ستة أشهر لعمل إجراءات التجديد، لافته إلى أن تلك الفترة انتهت فى 30 يونيو 2021.
 
وأكدت النقابة أن تلك الأجراءات تأتى فى إطار خطتها الاحترازية حرصا على سلامة المرشدين السياحيين، ودعم جهود الدولة فى مواجهة وباء كورونا.

نقابة المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

وزارة السياحة

تراخيص المرشدين السياحيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روبوت يعمل مرشدًا سياحيًا فى كهف يونانى ويتحدث 33 لغة.. صور

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 11:00 م

"الوقائع المصرية" تنشر قرار مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 04:09 م

"سياحة النواب" توصى بتنقية جداول المرشدين السياحيين لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 07:55 م

"سياحة النواب" تناقش مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة

الأحد، 27 يونيو 2021 09:18 م

مرشدة سياحية إيطالية تهرب من إغلاق كورونا للدائرة القطبية الشمالية.. صور

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة