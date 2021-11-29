اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:53 م
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محافظ الغربية يتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة ومصنع المخلفات الصلبة بكفر الزيات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:09 م
محافظ الغربية يتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة ومصنع المخلفات الصلبة بكفر الزيات محافظ الغربية يتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، الأرض التي سيتم عليها إنشاء مشروع مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث بقرية كتامة مركز بسيون لتكون المنطقة الصناعية الأولى المختصة بصناعة الأثاث بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار سعى المحافظة لتقنين أوضاع ورش الأثاث بقرية كتامة التي تشتهر بصناعة الأثاث ونقلها من أسفل المنازل إلى مجمع للورش لما تسببه من مشكلات صحية للمواطنين بِنَاءَا على مطالبهم المتكررة بهذا الشأن.

وأكد المحافظ فى بيان له،أن المشروع يهدف لتطوير صناعة الأثاث والموبيليا وحسن تسويقها، تكوين كوادر مدربة على أحدث أنظمة تصنيع الأثاث، توفير 1500  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، ويقام المشروع على مساحة 11  فدان.

كما تفقد المحافظ الأرض المقترحة لإنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء بعزبة أبو طبيخ بمركز كفر الزيات، والذي يهدف في المقام الأول إلى إعادة تدوير مخلفات البناء والاستفادة الاقتصادية منها للقضاء على مشكلة تراكم مخلفات البناء بالمراكز والمدن وسيقام المصنع على مساحة 7 أفدنه والذي سيوفر 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

 


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بسيون

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