لماذا يجب أن يكون فيتامين "ك" فى نظامك الغذائى اليومى؟

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ك من الفيتامينات المهمة التي تدعم الصحة العامة، وبالرغم من فوائده الصحية لا يهتم الكثيرون بهذا الفيتامين، وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين ك يلعب دورًا مهمًا في الشيخوخة الصحية، علاوة على فوائد صحية أخرى وفقًا لموقع "theglobeandmail".

فوائد فيتامين ك

يوجد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون في شكلين، مصدرنا الغذائي الرئيسي يأتي من مركب يسمى فيلوكينون أو فيتامين ك 1 إنه متوفر بكثرة في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء، مثل السبانخ واللفت، وبعض الزيوت النباتية.

النوع الآخر، فيتامين K2، هو عائلة من المركبات تسمى ميناكينون ستجد K2 في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

أشهر دور لفيتامين "ك" هو المساعدة في تجلط الدم بشكل طبيعي كما أن له أدوار مهمة تتجاوز تخثر الدم.

فيتامين ك وصحة العظام

ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة الكبيرة تناول كميات أكبر من فيتامين K1 بانخفاض خطر الإصابة بكسر الورك. في إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 800 من كبار السن من الرجال والنساء، كان لدى المشاركين الذين تحتوي وجباتهم اليومية على معظم فيتامين K1 (254 ميكروجرام) مقارنة بأقل من (56 ميكروجرام) خطر أقل بنسبة 65% للإصابة بكسر الورك.

فيتامين ك وصحة القلب

ربطت عدد من الدراسات بين تناول كميات أكبر من فيتامين "ك" وارتفاع مستويات فيتامين "ك" في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ينشط فيتامين "ك" بروتينًا معينًا يمنع تكلس الأوعية الدموية ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. تكلسات الأوعية الدموية هي ترسبات الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية التي تسبب ضيقًا وانخفاض تدفق الدم قد يقلل فيتامين ك أيضًا من الالتهابات في الجسم.

أفضل مصادر فيتامين "ك 1" هي الخضار الورقية مثل: السبانخ الكرنب الأخضر، اللفت، والبروكلي.