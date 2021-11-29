لعب وأكروبات.. شاهد لعبة الباركور على شواطئ الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، حول لعبة "الباركور" التى يمارسها شباب الإسكندرية على الكورنيش أو على الشواطئ الرملية بالإسكندرية.

وقال الكابتن مصطفى الشرقاوى، إنه يمارس اللعبة منذ 17 عاما ولعبة الباركور هى رياضة فرنسية تعنى الانتقال من نقطة إلى نقطة فى أسرع وقت ممكن بدون إصابات، وأنه يعمل فى التدريب على تلك اللعبة منذ 9 سنوات، ويقوم الشباب باختيار أماكن واسعة للتدريب واللعب مثل منطقة بير مسعود وكورنيش الشاطبى أو الشواطئ الرملية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تجمع كبير من الشباب محبى تلك اللعبة والذين يؤدون التدرب عليها وهى بدأت أن تلقى إقبالا كبيرا من الشباب مؤخرا.

ويقول الكابتن مروان محمد، إنه يلعب لعبة الباركور منذ 5 سنوات، وهى لعبة فرنسية فى الأساس من التدريبات العسكرية الفرنسية ثم تم إضافة الشقلبة عليها والجرى الحر لتكون لعبة استعراضية ذات حركات أكروباتية شيقة، مشيرا إلى أن التدريب يتضمن الحرص على عدم الإصابات خاصة خلال أداء اللعبة بالحركات الصعبة على المناطق الإسفلتية على الكورنيش، لافتا إلى الشباب تهدف إلى نشر اللعبة خاصة انها لعبة غير معروفة رسميا، وهى رياضة حرة تجمعهم منذ نحو 5 سنوات فى تجمعات معروفة على مستوى محبى اللعبة.

ويقول الكابتن محمد حسان، إنه يمارس اللعبة منذ 8 سنوات وبدأ التدريب منذ 4 سنوات واللعبة حديثة إلى حد ما بالنسبة لشباب الإسكندرية ومحافظات مصر عموما، موضحا أنها لعبة ذات مهارات حركية صعبة ولكن إحساس تخطى الحواجز والطيران فى الهواء إحساس رائع لا يجده الشباب فى أى لعبة رياضية أخرى، مشيرا إلى أن هدفنا نشر اللعبة بين الشباب والاستمتاع بها مع تحقيق اللياقة البدنية المطلوبة من ممارسة الرياضة، قائلا: "بدأنا بدون أى إمكانيات والتدريب فى الأماكن المفتوحة بعيدا عن الصالات الرياضية ولكن نتمنى من الله التوفيق".

ويقول كابتن عماد نور، إنه يلعب اللعبة منذ 4 سنوات، والتدريب يتطلب الحفاظ على أمان اللاعبين وعدم التعرض للإصابة، ويتم التدريب فى البداية فى المناطق الآمنة مثل الشواطئ الرملية ثم ننتقل إلى المناطق الاسفلتية الصعبة مثل منطقة بير مسعود وأنه يتدرب 4 مرات أسبوعيا فى أوقات الفراغ بدلا من تضيع الوقت بالجلوس فى المقاهى، فهى لعبة رياضية ممتعة و مفيدة فى نفس الوقت، قائلا: "نتمنى العبة تاخد حقها نثل لعبة كرة القدم الأكثر شهرة فى مصر، فهى لعبة ممتعة و مفيدة و نستمتع باللعب و تكوين صداقات من خلالها".



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