طقس الشرقية الآن.. الشمس ساطعة وتراجع الشبورة وأجواء معتدلة بالمدن والقرى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية وتتمتع المحافظة بأجواء معتدلة فالشمس ساطعة والسماء زرقاء صافية والشبورة المائية تراجعت والرؤيا واضحة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.