طقس الشرقية الآن.. زوال الشبورة وشمس ساطعة وجو معتدل.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية ، حيث تتمتع المحافظة بأجواء معتدلة، فالشمس ساطعة والسماء زرقاء صافية، والشبورة المائية تراجعت والرؤية واضحة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة