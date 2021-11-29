ضبط 96 طنًا من الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، خلال حملة تموينية ورقابية مكبرة من ضبط أكثر من 96 طنًا من المبيدات والأسمدة الزراعية وذلك بعد التلاعب فيها وخلطها بمواد أخرى لا يعرف مصدرها سعيًا للتربح غير المشروع.

وقال بيان لمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن الحملة استهدفت المرور على عدد من مخازن وشون المبيدات والأسمدة الزراعية الواقعة في نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق ومنطقة شرق البحيرات، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 94.071 طن من الأسمدة المغشوشة والمعاد تعبئتها والمجهولة المصدر وغير المصحوبة بأية مستندات، وكذلك ضبط 2.267 طن من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر تم ضبطها في منشأة بدون ترخيص ويتبعها 3 مخازن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قامت الحملة بالتفتيش على محلات المبيدات والبذور الزراعية بنطاق مركز ومدينة القصاصين، وذلك بهدف ضبط أسواق المبيدات، وعدم تمرير أية مبيدات مخالفة للمواصفات المتفق عليها والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن مراجعة التراخيص والتأكد من وجود مهندس زراعى كمدير مسؤول عن المحال، كما تم التفتيش على الشهادات ومراجعتها، وتم إنذار المحال غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتقنين أوضاعهم، وكذلك التخلص من المبيدات التي قاربت علي انتهاء مدة صلاحيتها.

وخلال الحملة تم التنبيه على أصحاب محال المبيدات بعدم الاتجار إلا بالمبيدات المرخصة والمسجلة بوزارة الزراعة، كما تم التأكد من عدم وجود أي منتجات مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد القادر، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن إدارة المكافحة تقوم بالمشاركة في الحملات الرقابية على محلات المبيدات الزراعية والبذور، كما أنها تنظم أيضًا مجموعة من الندوات والدورات الزراعية في القرى والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين وإرشادهم بالطرق الصحيحة في التسميد، والري، والإجراءات العلمية المتبعة في التعامل مع المبيدات الزراعية، وكيفية التعرف على نوع المبيد ومدى صلاحيته.

وضمت الحملة كلا من المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة، والمهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، والمهندس حسام عبد القوي رئيس قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس نصر إسماعيل رئيس قسم المكافحة البستانية، ومهندسي الرقابة على المبيدات بالمديرية.

ضبط مبيدات وأسمدة مغشوشة

ضبط أسمدة مغشوشة

ضبط مبيدات مغشوشة

ضبط أسمدة مغشوشة

ضبط مبيدات مغشوشة

ضبط مبيدات وأسمدة مغشوشة