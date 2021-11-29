ضبط مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي.. فيديو

كتبت : شيماء عبد المنعم

قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة لإحدى شركات الطيران قادمة من جواتيمالا، في رحلة استمرت 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي، مؤكدين انه تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 27, 2021

يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه، وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان: "يتعرض الأشخاص لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل حجرة عجلات الطائرات".

قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة جواتيمالا إلى ميامي.