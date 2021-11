ضبط مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي.. فيديو

قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة لإحدى شركات الطيران قادمة من جواتيمالا، في رحلة استمرت 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي، مؤكدين انه تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb