اليوم السابع
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ضبط مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي.. فيديو

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:32 ص
ضبط مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي.. فيديو الراكب اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة
كتبت : شيماء عبد المنعم

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قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة لإحدى شركات الطيران قادمة من جواتيمالا، في رحلة استمرت 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي، مؤكدين انه تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه، وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان: "يتعرض الأشخاص لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل حجرة عجلات الطائرات".

 

قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة جواتيمالا إلى ميامي.

 

القبض علي مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة
القبض علي مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة

 


حجرة عجلة الطائرة

مهاجر

ميامي

جواتيمالا

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