اليوم السابع
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ضبط منتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:12 م
ضبط منتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين، منتحلاً صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية منتحلاً صفة أحد موظفى الشهر العقارى بذات المكتب وقيامه بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء مصالحهم "خلافاً للحقيقة" والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات إستخراج التوكيلات المختلفة لهم من المكتب المشار إليه وعدم قيامه بالوفاء بذلك وعدم رده المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين.
 
تم التوصل لإحدى المجنى عليهم (صاحبة مركز للخدمات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)  والتى قررت قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات إستخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم حبسه 4 أيام.

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