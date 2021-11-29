ضبط صاحب مخبز سياحى بحوزته 300 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخبز سياحى بمنطقة الساحل بحوزته 300 كيلو دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز سياحى "كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة") لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد الإتجار بالسوق السوداء غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته (300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم – 1000 رغيف خبز) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".