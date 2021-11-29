صحيفة ألمانية توضح مدى كفاءة اللقاحات المتاحة فى توفير الحماية من أوميكرون

فاطمة ياسر

حالة من القلق والذعر يمر بها العالم بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، ولهذا السبب تسعى الدول لعزل نفسها وفرض قيود جديدة على السفر تجنبًا لإنتشاره، ولذا تقدم صحيفة "dw" الألمانية حقيقة هذا المتغير من حيث متي خطورته، ودور اللقاحات في الحماية منه.

قال كبير علماء أبحاث الفيروسات في مستشفي برلين شاريتيه الدكتور كريستيان دروستن، إنه على الرغم من أن تحور الفيروس يعني زيادة عدد الإصابات إلا أن هذا الأمر لم يثبت حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأرقام في جنوب أفريقيا لا تشير بالضرورة إلى زيادة قابلية انتقال العدوى بين الأشخاص لأن عدد الإصابات انخفض.

وأوضح كبير علماء أبحاث الفيروسات، أن الأصل الجغرافي لنشأة أوميكرون ليس بالضرورة جنوب أفريقيا، والسببب أن البلدان المجاورة لها لديها مستوي أقل من مراقبة الفيروسات فربما يكون المتغير منها وليس من جنوب أفريقيا.



اوميكرون

وأكد دروستن، أن القاحات تعد من الأمور المهمة خلال هذه الفترة، لأنها تتسببب في توفير الحماية، لأن الحماية من الأمراض الخطيرة تكون قوية بشكل ملحوظ ضد المتغيرات والتحولات الفيروسية.

وفي نفس السياق، أشار الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة "DGFI" الدكتور كارستن فاتسل، أن التحدث عن هذا المتغير من الأمور المقلقة، لأننا لا نملك عدد وافي للحالات للتحدث عنه، فإصدار أي تصريحات حول مسار المرض غير ممكن حاليًا، لأن أعداد الحالات التي ثبتت قليلة جدا.

وأضاف الدكتور لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ (RKI) ، أن التطعيم وأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا يعد خيارا جدا لتحقيق حماية ضد الإصابة بالفيروس نفسه أو متغيراته.