اليوم السابع
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هل متغير أوميكرون أكثر عدوى من سلالة دلتا؟ تعرف على الأعراض والمخاطر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:00 م
هل متغير أوميكرون أكثر عدوى من سلالة دلتا؟ تعرف على الأعراض والمخاطر متغير جنوب إفريقيا أوميكرون
كتبت إيناس البنا

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عندما كان العالم ينتقل ببطء للعودة إلى الحياة الطبيعية، تم تحديد متغير جديد لفيروس كورونا، في جنوب أفريقيا وأدى إلى عودة المخاوف من جديد، حيث يُشار إلى المتغير القابل للانتقال بدرجة عالية الذي تم اكتشافه على أنه أسوأ متغير موجود.

وعلى الرغم من انتشار المتحور الجديد في مقاطعة واحدة فقط في جنوب أفريقيا حتى الآن، تشير التقارير إلى وجوده  فى عدد من الدول المجاورة.

وفقا لتقرير موقع  "thehealthsite"، يُعتقد أن البديل الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم Omicron، متحور بشدة وخطير، ولكن هل هو أخطر من متغير دلتا حاليًا هو البديل الأكثر خطورة الذي سيطر على كل بلد تقريبًا؟

هل سلالة كورونا الجديدة أكثر من متغير دلتا؟

تم اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا، يُعرف باسم B.1.1.529، في جنوب أفريقيا، ما تسبب في قلق العلماء الذين يخشون أن تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى تفشي المرض في دول متعددة وتدمر الأنظمة الصحية مرة أخرى.

تم اكتشاف أكثر من 100 حالة في جنوب إفريقيا، حيث تنتشر السلالة الجديدة تدريجيًا، وقد دفعت نسخة كورونا الفتاكة هذه إلى فرض قيود على السفر من جنوب إفريقيا ودول أخرى في المنطقة إلى عدد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وسنغافورة.

وفقا لخبراء الصحة في جنوب إفريقيا، فإن الصنف "B.1.1.529" يحتوي على طفرات أكثر بكثير مما توقع العلماء، خاصة بعد الموجة الثالثة الشديدة التي أحدثها متغير دلتا .

يحتوي B.1.1.529 على عدد كبير من الطفرات في بروتين سبايك، وهو أمر مهم لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، كما يحتوي المتغير B.1.1.529 على 50 طفرة في المجموع، أكثر من 30 منها تؤثر على بروتين سبايك، وهو هدف معظم لقاحات كورونا الحالية.

يعتبر متغير أوميكرون الأكثر أهمية من جميع المتغيرات بما في ذلك متغير دلتا، ويشار إليه على أنه أكثر خطورة بسبب زيادة قابلية الانتقال، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كانت أول إصابة مؤكدة معروفة من عينة تم جمعها في 9 نوفمبر.

ما هي أعراض أوميكرون؟
 

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا: "حاليًا لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض غير عادية بعد الإصابة بمتغير B.1.1.529"

ووفقًا لـ NICD، فإن بعض الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون المتحور من الفيروس التاجي، مثل أولئك المصابين بمتغيرات معدية أخرى مثل دلتا، لا تظهر عليهم أعراض .

على الرغم من أنه قد يبدو أكثر خطورة، فإن الأخبار السارة هي أن تشخيصات PCR الحالية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تواصل اكتشاف هذا المتغير مما قد يساعد في معرفة المزيد عن العدوى إلى حد ما.


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متغير B11529

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