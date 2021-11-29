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حياة كريمة بالمنيا.. قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 04:00 ص
حياة كريمة بالمنيا.. قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى قافلة طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية فى قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين  29 و 30 نوفمبر 2021،وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


مديرية الصحة

قوافل طبية

الشيخ عبادة

ملوى

اخبار المنبا

محافظة المنيا

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