قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية طنوب فى المنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، اليوم الجمعة، قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية (باطنة، عظام، جلدية، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، نساء وتوليد، وتنظيم أسرة)، وذلك بقرية طنوب بمركز تلا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة إيريني إسكندر مدير إدارة تلا الصحية.

وذلك تحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية.

من جهته، أكد منسق القوافل بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي إجمالي 1311 حالة، عمل أشعة لـ15 حالة، عمل تحاليل 122 حالة، الكشف العشوائي للضغط والسكر لـ22 حالة، وتحويل 4 حالات إلي مستشفي تلا المركزي لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين علي القافلة العلاجية.

يأتي ذلك ضمن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول بالخدمة الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة.