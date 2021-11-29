تعرف على مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية المراشدة في قنا

صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، عن استمرار أعمال مبادرة حياة كريمة بالقرية فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا وإبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.



وأوضح إبراهيم خلاوي، رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة القلمينا تعليم أساسى ضمن مبادرة حياة كريمة خلال 6 أشهر، وجار العمل بوحدة صحة الأسرة بالقلمينا، وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بالقلمينا.

وأشار خلاوي، أنه تم حفر الخط الرئيسي المؤدى للقرية للغاز الطبيعي، جار العمل باستكمال المناطق المحرومة وأعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي، كما أنه تم توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والانتهاء منها بنسبة عالية، ورفع كفاءة وصيانة عدد 3 من المدارس القائمة، وإحلال وتجديد محطة مياه نقالى القلمينا، وتسليم الموقع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وجارى رفع كفاءة شبكة الكهرباء ضغط منخفض ومتوسط.