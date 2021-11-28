حياة كريمة .. تعليم الوادى الجديد : بدء تصفيات مسابقة "إقرأ وارتق"

الوادي الجديد فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد،عن بدء فعاليات تصفيات مسابقة إقرأ وارتق والمنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لطلاب إدارتى الداخلة والفرافرة التعليميتين،بمرافقة مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وقال الدكتور جمال حسن مدير قطاع التربية والتعليم بالمحافظة،فى بيان له،إن ذلك يأتى بالتعاون والتنسيق مع توجيه المكتبات حيث تستهدف المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) للقرى والمراكز المشاركة بمبادرة حياة كريمة .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن من ضمن شروط المسابقة بالنسبة للمدارس الابتدائية قراءة التلميذ 25 كتاباً، المدارس الإعدادية يجب قراءة الطالب 35 كتاباً والمدارس الثانوية ( عام وفنى ) قراءة الطالب 40 كتاباً على أن تتنوع موضوعات الكتب، بحيث تشمل كل فروع المعرفة ويقرأ الطالب الكتب قراءة متأنية ويعمل على تلخيصها .