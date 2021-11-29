انقطاع المياه مساء اليوم عن جليم حتى خالد ابن الوليد شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه عن بعض مناطق شرق الإسكندرية اليوم الأربعاء، وذلك عن منطقة جليم وحتى شارع خالد بن الوليد، وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب الأعمال لشركة الصرف الصحى مما يؤدى إلى تقليل الضغوط وضعف المياه بالمناطق المذكورة فى الساعة 8 مساء اليوم، وستجرى إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.

كان المهندس احمد جابر رئيس شركة المياه بالإسكندرية قد أكد أن الخطة العاجلة للتعامل مع مياه الأمطار ومواجهة الطقس السيء من خلال تحسين شبكات الصرف الصحي، تكلفت حتى الآن مليار و600 مليون جنيها، وقد تدخل في 2 مليار جنيه من أجل إحلال وتجديد الخطوط وبعض الروافع والمحطات، وسيتم الانتهاء من الجزء الأول في 31 ديسمبر المقبل، وجزء آخر ينتهى في 31 مارس المقبل، وجزء أخير في 31 يونيو بالعام الجديد، وهذا الأمر سيحل أكبر أكثر من 85% من مشكلات الصرف بالمحافظة".

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن شارع النقل والهندسة بسموحة كان مملوء بمياه الأمطار وتم شفط أكثر من 85% من المياه بالشارع حتى الآن وخلال ساعتين سيتم شفط المياه بالكامل، وبهذا يكون تم السيطرة على كل تراكمات المياه بالإسكندرية.

وأكمل: "الموقف الحالي في الإسكندرية لا يحتاج إلى أي دعم لمواجهة الأمطار وتراكمات المياه، وتم الانتهاء من شفط المياه بالكورنيش خلال ساعتين فقط".