"اليوم السابع" تطلق موقع برلمانى أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ

كتب محمد السيد

أطلقت مؤسسة "اليوم السابع" موقع " برلماني " فى "بث تجريبى"، ليكون ضمن أحدث إصدارتها كأكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ، ليقدم متابعة دقيقة لأهم وأحدث الأخبار السياسية والبرلمانية في مصر، ويفتح الباب أمام القراء للتفاعل مع أخبار مجلسى النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالشأن السياسى وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل موقع "برلمانى".

ويستعد موقع "برلمانى" الذى يترأس مجلس إدارته الكاتب الصحفى أكرم القصاص، وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد، لتقديم تغطية دسمة وشاملة للجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولًا بأول بالتزامن مع إقرارها من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لكل تحركات الأحزاب المصرية في الشارع السياسى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية.

ويقدم "برلماني" مفاجآت جديدة تتعلق بالقضايا المختلفة بالدوائر في شتى محافظات الجمهورية ، وذلك في محاولة لكي يتصدر "برلماني" المرجعية الأولى والوحيدة للنواب والقراء، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين، وتقارير وتحقيقات وتحليلات معمقة عن أبرز التشريعات والقوانين، وكذلك تغطية دسمة وشاملة للجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولًا بأول بالتزامن مع إقرارها من قبل الأعضاء.