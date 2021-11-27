اليوم السابع
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البرلمان والمشهد السياسى لحظة بلحظة.. انطلاق موقع برلمانى تجريبيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:45 م
البرلمان والمشهد السياسى لحظة بلحظة.. انطلاق موقع برلمانى تجريبيا موقع برلمانى
كتب أمين صالح

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ينطلق موقع "برلماني" يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر فى "بث تجريبى"، ليقدم تغطية إخبارية لحظة بلحظة عن البرلمان بغرفتيه والمشهد السياسى، ويتعرض لكل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ والدوائر المختلفة لأعضاء المجلسين وكذلك الأحزاب والحركات السياسية على مدار اللحظة، ويصدر الموقع الجديد من خلال "اليوم السابع" وهو أحد إصداراته الجديدة، وكما عود قرائه أن ينفرد بكل ما هو جديد ويواكب التطور بشكل مستمر.

ويضم موقع "برلماني" الذى يترأس مجلس إدارته الكاتب الصحفى أكرم القصاص وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد، مجموعة من الشباب أصحاب الخبرات وعدد من الصحفيين المتخصصين كل فى فرعه، كما يتبنى سياسة تحريرية تهدف إلى التعاون مع مختلف الهيئات والنقابات لمناقشة القوانين واللوائح الداخلية، إلى جانب طرح وجهات النظر المختلفة بحيادية تامة دون تحيز كما يعطف على نشر الأحكام القضائية المختلفة وتحليلها.

ومن المتوقع أن يصبح "برلماني" أكبر وكالة أنباء متخصصة لأخبار مجلسي النواب والشيوخ، بتعريف المواطنين بالقوانين والتشريعات والمقترحات والتعديلات التي تُجرى تحت القبة، وآخر التربيطات والتحالفات داخل البرلمان وجهود النواب المنتخبين المبذولة وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، بالإضافة إلى تبسيط وشرح القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء، وطرح أى مقترحات أو تعديلات من شأنها أن تكون دعما للصالح العام.

ويتعاطى "برلماني"، مع كل مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة لمجلسى النواب والشيوخ إلى جانب تقديم كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي، كما يسعى لإيجاد حلول جادة لمشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.

 

 

 


موقع برلماني

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انطلاقه موقع برلماني

اخبار البرلمان

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