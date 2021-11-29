النقابة العامة للعاملين بالزراعة توقع بروتوكولا مع نظيرتها بصربيا لتبادل الخبرات

كتبت آية دعبس

وقعت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى برئاسة المهندس عيد مرسال، بروتوكول تعاون مع اتحاد نقابات عمال الزراعة والموارد المائية والتبغ بجمهورية صربيا برئاسة زيفوراد كولاريقيتش، بهدف التعاون المشترك وتفعيل الروابط التاريخية بين الجانبين، وذلك بحضور سامى محمد رزق آمين صندوق النقابة العامة.

وأكد المهندس عيد مرسال، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أنه ناقش مع نظيره الصربي سبل التعاون وتبادل الخبرات من خلال دورات تدريبية مرتقبة بين عمال البلدين، والتعاون فى المجالات المشتركة، والتضامن فى كافة المحافل الإقليمية، والدولية بما يخدم قضايا عمال الزراعة بين البلدين.

وقال مرسال: إن هذه الزيارة تكمن أهميتها أيضا مع اقتراب احتفال البلدين مصر وصربيا، بمرور 107 عام على انشاء الصداقة بينهما، موضحا أنه نقل للجانب الصربى مناخ الاستثمار الآمن في مصر، وبرامج الحماية الاجتماعية التى وفرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمال، كما نقل حق مصر القانوني والمشروع فى مياه النيل وهو الأمر الذى لاقى قبولا وتأيدا من الجانب الصربى.