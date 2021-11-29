اليوم السابع
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النقابة العامة للعاملين بالزراعة توقع بروتوكولا مع نظيرتها بصربيا لتبادل الخبرات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:24 ص
النقابة العامة للعاملين بالزراعة توقع بروتوكولا مع نظيرتها بصربيا لتبادل الخبرات توقيع بروتوكول التعاون
كتبت آية دعبس

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وقعت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى برئاسة المهندس عيد مرسال، بروتوكول تعاون مع اتحاد نقابات عمال الزراعة والموارد المائية والتبغ بجمهورية صربيا برئاسة زيفوراد كولاريقيتش، بهدف التعاون المشترك وتفعيل الروابط التاريخية بين الجانبين، وذلك بحضور سامى محمد رزق آمين صندوق النقابة العامة.
 
وأكد المهندس عيد مرسال، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أنه ناقش مع نظيره الصربي سبل التعاون وتبادل الخبرات من خلال دورات تدريبية مرتقبة بين عمال البلدين، والتعاون فى المجالات المشتركة، والتضامن فى كافة المحافل الإقليمية، والدولية بما يخدم قضايا عمال الزراعة بين البلدين.
 
وقال مرسال: إن هذه الزيارة تكمن أهميتها أيضا مع اقتراب احتفال البلدين مصر وصربيا، بمرور 107 عام على انشاء الصداقة بينهما، موضحا أنه نقل للجانب الصربى مناخ الاستثمار الآمن في مصر، وبرامج الحماية الاجتماعية التى وفرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمال، كما نقل حق مصر القانوني والمشروع فى مياه النيل وهو الأمر الذى لاقى قبولا وتأيدا من الجانب الصربى.
 
نقابة العاملين بالزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها بصربيا لتدريب وتبادل الخبرات
نقابة العاملين بالزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها بصربيا  
 
العاملين بالزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها بصربيا لتدريب وتبادل الخبرات
العاملين بالزراعة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها بصربيا لتدريب وتبادل الخبرات

أعضاء الوفد الصيربى
أعضاء الوفد الصيربى

لقاء وفد النقابة الصربية مع المهندس عيد مرسال
لقاء وفد النقابة الصربية مع المهندس عيد مرسال

 


النقابة العامة للعاملين بالزراعة

اتحاد العمال

صربيا

النقابات العمالية

عيد مرسال

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