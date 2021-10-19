اليوم السابع
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نقيب العاملين بالزراعة: جهود لضم 5 مليون صياد للتأمين الصحى والتأمينات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:52 ص
نقيب العاملين بالزراعة: جهود لضم 5 مليون صياد للتأمين الصحى والتأمينات المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة
كتبت آية دعبس

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أعلن  المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، عن أن النقابة تتخذ اجراءات فى الوقت الحالى مع الجهات المعنية لسرعة ضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صيادا على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وتحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
 
وقال مرسال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن النقابة تنسق الأن مع كافة الجهات الرسمية في الدولة من أجل إنشاء صندوق اجتماعى لرعاية الصيادين الذين يمثلون شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى، موضحاً أن ذلك يتماشى مع المبادرات التي يطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خاصة مبادرة "بر أمان"، والتى تستهدف صغار الصيادين، مشيراً إلى أن  هذه "المبادرة" تأتى لحماية العمالة غير المنتظمة، منهم الصياديين، من خلال منظومة حماية شاملة ليس فقط بتوفير مستلزمات الصيد ولكن بانضمامهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
 
 
كان قد قال المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن عدد العمالة غير المنتظمة من أعضاء النقابة يُقدر بحوالى مليون عامل بكافة قطاعات النقابة، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل بشكل دائم مع وزارة القوى العاملة عن طريق مكاتب التشغيل من خلال 250 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، ويتم إمدادها بكافة البيانات اللازمة لحصر تلك الفئة من العمالة.

عيد مرسال

نقابة العاملين بالزراعة

قانون المعاشات

قانون التامينات الاجتماعية

النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى

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