اعترافات المتهم بإدارة مكتب للخدمات غير مرخص بالقاهرة: باقلب أكل عيشي

كتب أحمد عبد الهادي

اعترف متهم بإدارة مكتب لتقديم الخدمات الحكومية بدون ترخيص في القاهرة، قائلًا: "بأقلب أكل عيشي"، وذلك بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، معترفا بحيازته للأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والصواعق والدنك وجهاز اللأسلكى خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة"، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة ، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) ، وبحوزته (طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).