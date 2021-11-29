اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات في الأسواق..الطماطم من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 07:00 ص
استقرار أسعار الخضروات في الأسواق..الطماطم من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات خضراوات ارشيف
كتب إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه، أن أسعار البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيها ، البرتقال أبو سرة 3 إلى 5 جنيهات، التفاح المستورد 17 إلى 23 جنيها، العنب الرومي 6 إلى 9 جنيهات، التين البرشومي 5 إلى 13 جنيها، الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 8 جنيهات، الفراولة 20 جنيها، الكانتلوب 7 جنيهات، المانجو 15 إلى 30 جنيها.
 
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الطماطم اليوم الاثنين 1.5 إلى 3 جنيهات في الجملة، ويبلغ سعر كيلو البطاطس بين 2 إلى 5 جنيها للكيلو، والبصل تراجع أيضا مسجلا 2 إلى 3.1 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
 
 
أسعار الجزر يسجل 2 إلى 3.5 جنيها، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الباذنجان 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 5.5 جنيها، فلفل رومي 6 جنيهات، فلفل حامي 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.
 
الخيار 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو في الجملة، الملوخية 1.5 إلى 3 جنيهات، البامية 9 جنيهات، البسلة 6 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات ، القلقاس يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات ، الثوم 18 إلى 22 جنيها.
 
 
 

سعر الخضروات

سعر الفاكهة أسعار الجزر

أسعار الخضروات والفواكه

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