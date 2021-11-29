أسماء الـ25 عاملا مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "القطامية - العين السخنة"

السويس - السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، الأسماء والحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس رقم "ط و ج 5276" تابع للشركة، بطريق "القطامية - العين السخنة" أمام واحه محمد في كيلوا 45 اتجاه السخنة، والحالة الصحية، والذى أسفر عن إصابة 25 عامل بإحدى شركات السيراميك، وتم نقل 24 مصابا إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج، بينما رفض مصاب نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد الألفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، أخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بانقلاب أتوبيس رقم "ط و ج 5276" تابع لأحدى شركات السيراميك، بطريق "القطامية - العين السخنة" أمام واحه محمد في كيلوا 45 اتجاه السخنة، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح بالجسم واشتباه كسور في الجسم والعمود الفقرى ومرحله ما بعد الارتجاج بالمخ.

وعقب الحادث انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم فتح الطريق لعودة الحركة المرورية مر أخرى.

وقال مصدر طبى، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، ورفعت إدارة المستشفى حالة الطوارئ، والمصابين هم محمود حسن مهني 59 عامًا، مصاب اشتباه كسر بالضلوع اليسري، وعبد السلام محمد عبد السلام 53 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمود على محمود 38 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد عبد المعتمد عبد العال 49 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد صابر السيد 40 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد طلعت محمد نور 32 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وحسن عبد الرسول عبد الفتاح 50 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

كما أصيب أحمد محمد أحمد 42 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد عبد الحليم لطفي 43 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويوسف محمد يوسف 24 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وشريف عبد الله عبد العاطي 36 عامًا، مصاب بجروح قطعية متعددة بالجسم، وأمير عبد النبي إبراهيم 31 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإسلام محمد عبد الحميد 34 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأنصاري محمد مصطفي 49 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعمرو أحمد محمد 37 عامًا، مصاب بمرحله ما بعد الارتجاج بالمخ.

وأصيب عمر عبد الحليم خلف 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وياسر صلاح الدين51 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض، ومحمد عبد اللطيف علي 48 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعمر محمد رمضان 42 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر والمساعد الأيمن، ومحمد السيد درويش 45 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد حسن أحمد 43 عامًا، مصاب بمرحله ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح قطعيه بالرأس، ومحمد نجاح شاكر38 عامًا، مصاب بكدمات شديدة بالكتف الأيسر، وكمال أحمد محمد 36 عامًا، وخلع بالكتف الأيسر، ومحمود محمد عبد الفتاح 52 عامًا، مصاب سحجات وكدمات بالجسم كلة، وعلى عبد الرحمن محمد 23 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وتم إسعافه في مكان الحادث ورفض نقله للمستشفى.

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

رجال الشرطة فى موقع الحادث

أتوبيس أحدى شركات السيراميك

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

جانب من الحادث

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس