أسعار النفط تسجل 75.45دولار لبرنت و71.23 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم ،75.45دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.23دولار للبرميل .

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه من الضروري الآن مراقبة سوق النفط عن كثب، وأن روسيا لا ترى حتى الآن حاجة إلى إجراءات عاجلة لـ"أوبك +" بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، قال نوفاك إننا في الوقت الحالي، بحاجة إلى المراقبة وفقط المراقبة، ليست هناك حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة"، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.

وسجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 7.33% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 9.90% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .