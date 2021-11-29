أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع طفيف لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، في أول أيام التداول على الذهب هذا الأسبوع عقب تحرك الأسعار في البورصات العالمية، حيث ارتفع السعر من 789 جنيها إلي 792 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاع بحوالي 3 جنيهات فقط وقت صياغة هذه السطور، لكن التوقعات تشير إلى احتمالية صعود الذهب وذلك مع اجتماع مرتقب لمجموعة السبع الكبري لبحث أزمة المتحور الجديد من كورونا، وترقب لاتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع المتحور، وهو ما قد يؤثر على جاذبية الذهب

ورصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1795 دولارا.

أسعار الذهب في الأسواق الدولية وفي السوق المصري تشهد تغيرات واضحة بسبب متحور كورونا الجديد، وكذلك احتمالات تغير السياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل الذهب دائم الحركة والتغير بين الصعود والهبوط.

وكان سوق الذهب عالمياً ومحليا شهد تطورات كبيرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، حيث سجل الذهب مستويات هي الأعلى منذ خمسة أشهر تقريبا لترتفع اونصة الذهب إلي مستويات 1860 دولار تقريباً، لكن السعر أخذ طريقا للهبوط السريع بعد ترشيح جيروم باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو شخص يدعم اتجاه رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب لمواجهة التضخم، وهذا التطور تسبب في انهيار السعر قرابة 70 دولارا على مدار جلسات الأسبوع الماضي وهو تطور كبير لينزل سعر الأونصة إلي 1790 دولار، ثم بدأت الأسعار التحرك مطلع هذا الأسبوع بحوالي 5 دولارات وسط ترقب مزيد من الارتفاع.