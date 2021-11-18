أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. استمرار التغير فى البورصات العالمية

كتب إسلام سعيد

لا يزال سعر الذهب يسجل تذبذب واضح في البورصات العالمية بين الصعود والهبوط، فبعد تسجيل مستويات 1860 دولار للاونصة، تراجع السعر مجددا إلي مستويات 1850 دولار، مما تسبب في خلق حالة من الاضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر.

وتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر 813 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع توقعات تغير سعر الذهب اليوم في مصر وكذلك في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 697 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1860 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس0.2% إلى 1866.62 دولارللأونصة بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1868.62 دولار، وفق جلسات تداول الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب 1.8% منذ صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا للشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا، وارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.