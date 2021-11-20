اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسعار الذهب في مصر سجلت هبوط بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وذلك بعد هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1846 دولارا للأونصة، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً 808 جنيهات للجرام مقابل 812 جنيها بتراجع بلغ 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

 عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام.

 عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

 الجنيه الذهب 6464 جنيها.

 أونصة الذهب 1846 دولارا.

وكانت الأسعار العالمية للذهب، تراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1848.05 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة عند التسوية إلى 1851.60 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للفدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر، ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.63 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.8 في المئة إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4 في المئة إلى 2060.24 دولار للأونصة.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2821.. تذبذب مستمر فى حركة السوق

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم ترتفع بشكل محدود.. وعيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-11-2021 وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:32 ص

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:30 م

أسعار الذهب اليوم الإثنين.. كيف يفتح السوق تداولاته في مصر والبورصة العالمية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة