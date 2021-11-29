أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشكر القائمين على معرض إيديكس 2021: جهد يعكس منظرا رائعا

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".

الرئيس السيسي: التواجد الضخم فى معرض إيديكس 2021 يعكس قوة الشركات المشاركة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، قائلآ: "ارحب بكم واقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية: "أتمنى لكم التوفيق.. وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من السنة".

فيفا يعلن إقامة كأس العالم للأندية من 3 إلى 12 فبراير بالإمارات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للأندية فى الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل، والتى يشارك فيها الأهلي ممثل الكرة الأفريقية.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إقامة مونديال الأندية سيكون فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنزال المعدات فى القرى المتضررة من الطقس السيئ بأسوان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إدارة منتدى شباب العالم تعلن فتح باب التسجيل في عروض "مسرح شباب العالم"

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في العروض الفنية والثقافية بمسرح شباب العالم، موجهة الدعوة لكل الشباب الواعد من أصحاب المواهب من مختلف الثقافات حول العالم للاشتراك في "مسرح شباب العالم"، والذي ينطلق هذا العام في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان".

الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 33 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يصل ذروته اليوم الإثنين على كافة الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 33 درجة.

شكرى يؤكد أهمية الإسراع فى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة إسبانيا، والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد على جهودهم لعقد المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد

وأضاف ندعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لاتزال في القلب من مسببات عدم الاستقرار في جوارنا الإقليمي". وشدد وزير الخارجية على أهمية سرعة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية. كما تبذل مصر العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية. التموين: يصعب فصل سوق العمل عن الجامعات والمناطق اللوجيستية توفر 30 ألف وظيفة قال خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية، خلال كلمة له بافتتاح الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن وزارة التموين أطلقت مشروع جمعيتى وهو المشروع الذى وفر فرص عمل لشباب كثير ووصلنا إلى 6650 منفذا على مستوى الجمهورية والمشروع يصل للقرى والنجوع وغير مقتصر على عواصم المحافظات، ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مشروع المناطق اللوجيستية وهذا يوفر عمالة تقترب من 20 إلى 30 ألف للمحافظة الواحدة بالإضافة إلى مشروع الصوامع الذى يوفر فرص عمل كثيرة أيضا. "الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا بسبب متحور أوميكرون حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، اعتمادا على خصائص المتحور "أميكرون" وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، حسبما وصفت المنظمة، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن اختبارات "بي سي آر" PCR لا تزال فعالة في الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فعالية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض. البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الأولى فلكياً يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد بأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 43 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ربيع الآخـر1443هـ الموافق 4/12/2021م(يوم الرؤية).

مسؤول عسكرى ليبى: إخراج 300 مرتزق خلال أسبوعين بتنسيق مع الأمم المتحدة

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى تفاصيل الترتيبات الجارية لإخراج 300 مرتزق من البلاد ببادرة من القيادة العامة لإثبات حسن النية، بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والبعثة الأممية للدعم لدى ليبيا.