أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشكر القائمين على معرض إيديكس 2021: جهد يعكس منظرا رائعا

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".
الرئيس السيسي: التواجد الضخم فى معرض إيديكس 2021 يعكس قوة الشركات المشاركة
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، قائلآ: "ارحب بكم واقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية: "أتمنى لكم التوفيق.. وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من السنة".
فيفا يعلن إقامة كأس العالم للأندية من 3 إلى 12 فبراير بالإمارات
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للأندية فى الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل، والتى يشارك فيها الأهلي ممثل الكرة الأفريقية.
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شكرى يؤكد أهمية الإسراع فى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وأضاف ندعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لاتزال في القلب من مسببات عدم الاستقرار في جوارنا الإقليمي".
وشدد وزير الخارجية على أهمية سرعة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية. كما تبذل مصر العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
التموين: يصعب فصل سوق العمل عن الجامعات والمناطق اللوجيستية توفر 30 ألف وظيفة
قال خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية، خلال كلمة له بافتتاح الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن وزارة التموين أطلقت مشروع جمعيتى وهو المشروع الذى وفر فرص عمل لشباب كثير ووصلنا إلى 6650 منفذا على مستوى الجمهورية والمشروع يصل للقرى والنجوع وغير مقتصر على عواصم المحافظات، ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مشروع المناطق اللوجيستية وهذا يوفر عمالة تقترب من 20 إلى 30 ألف للمحافظة الواحدة بالإضافة إلى مشروع الصوامع الذى يوفر فرص عمل كثيرة أيضا.
"الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا بسبب متحور أوميكرون
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، اعتمادا على خصائص المتحور "أميكرون" وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، حسبما وصفت المنظمة، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.
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