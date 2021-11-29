أبو نضارة.. أغرب نوع سمك فى الأسواق بالشرقية بـ50 جنيها للكيلو.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

قدم تليفزيون" اليوم السابع" لايف جديدا من داخل حلقة سمك بمنطقة الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمعرفة أسعار أسماك وأنواعها المختلفة داخل أكبر منطقة تجارية لبيع الأسماك بالمحافظة "حلقة أسماك مدينة الزقازيق.

والتقى "اليوم السابع" بسعد مرجان أحد أشهر تجار الأسماك بحلقة سمك الزقازيق، أكد أن هناك رواجا فى حركة البيع والشراء بين المواطنين.

وأضاف تاجر السمك "سعد مرجان" أن سعر أسماك أبو نضارة سجلت 50 جنيه، وسيجان بـ30 جنيها، وبغبغانات بـ40 جنيها مفيدة للعظام وكاليمارى بلدى 70 جنيها والصبت بـ 120 جنيها، والمكرونة السويسى صيد اليوم بـ50 جنيها وأبو نضارة بـ30 جنيها، والبلطى بـ30 جنيها، والسيوف بـ40 جنيها والجمبرى بـ140 جنيها وحجم صغير 130 جنيها ومرجان صغير بـ30 جنيها، والباغة البلدى بـ30 جنيها، ودنيس بـ120 جنيها ولوت بـ70 جنيها.



البلطى



الكابوريا



جانب من الاسماك



سعد مرجان