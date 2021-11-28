اليوم السابع
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50 سنة خبرة فى السمين والكوارع.. الخلطة السحرية لـ"سلطان" ابن قنا لعشاق الأكل الشعبى.. لايف

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:11 م
50 سنة خبرة فى السمين والكوارع.. الخلطة السحرية لـ"سلطان" ابن قنا لعشاق الأكل الشعبى.. لايف محل سلطان أشهر محل لبيع السمين والكوارع فى قنا
قنا صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محل سلطان أشهر محل لبيع السمين و الكوارع بقنا والذى يعمل منذ أكثر من 50 عاما.

 

قال أحمد سلطان، نجل مالك المحل، إن المحل متواجد منذ أكثر من 50 عاما ويقدم الأكل الشعبى للزبائن بقنا، وأفضل ما يميز المحل هو الحفاظ على نظافة الأكل والمكان ونظافة العاملين بالمحل وهذا ما يميزه عن غيره.

وأوضح سلطان، أن السندوتشات داخل المحل بسعر موحد 15 جنيها للسندوتش، مثل التشكيله واللسان والمومبار وغيرها من الأنواع، التى تعد فى المنزل مثل الأكل البيتي.

وأشار أحمد سلطان، إلى أنه يتواجد داخل المحل المومبار والفشة والكرشة واللسان والحلويات ولحمة الرأس بأسعار 35 جنيها للطلب، وهى من لحوم بلدية تأتى من مجزرهم الخاص.

 

أحمد سلطان
أحمد سلطان

 

كوارع
كوارع

 

محل سلطان
محل سلطان

 

من داخل المحل
من داخل المحل

 

مومبار
مومبار

محل سلطان

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