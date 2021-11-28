4 أخطاء تجنبها لنجاح الدايت.. تناول الأطعمة المصنعة أبرزها

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت الأبحاث الحديثة، أن مفتاح إنقاص الوزن، هو التركيز على الأطعمة المغذية الأكثر فعالية، بدلاً من حساب السعرات الحرارية، لكن تجاهل هذه النصيحة ليس هو العادة اليومية الوحيدة التي تجعلك مصابًا بالسمنة، في السطور المقبلة سنوضح لك الأخطاء اليومية التي تجعلك بدينًا، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

1-التركيز على الأطعمة المصنعة

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت سيزيد من مستوى السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين ويؤدي إلى الشعور المتكرر بالجوع، ويجب الالتزام بخطة الأكل عالية الجودة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​، التي تركز على الفواكه والخضراوات والأسماك وزيت الزيتون، بينما تكون منخفضة في اللحوم الحمراء والأطعمة واللحوم المصنعة.

2- عدم تناول الوجبات الخفيفة بشكل صحيح

إذا شعرت بالجوع أثناء النهار، فإنك تتناول حفنة من المكسرات بدلاً من الكعك أو كيس من رقائق البطاطس،هذه هي أنواع التغييرات الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية وتحسين التغذية.

3- عدم تناول الخضروات

تناول المزيد من تلك الخضار والحبوب، بدلاً من الخضار النشوية (مثل البطاطس والبازلاء) ومنتجات الدقيق الأبيض أو المصنع يمكن أن يمنع ارتفاع السكر في الدم والانهيار، وتشمل الخضروات غير النشوية القرنبيط وبراعم بروكسل والجزر والقرنبيط، والفاصوليا، والفطر، سلطة الخضر، و هؤلاء الآخرين أوصت به الجمعية الأمريكية للسكري.

4- قلة الحركة

تشمل السلوكيات اليومية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة تناول وجبات خفيفة متكررة، وتناول الطعام ليلاً، وتناول الأطعمة / المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة العناصر الغذائية (مثل الصودا العادية)، وفترات الجلوس الطويلة، وقلة التمارين اليومية.

إنقاص الوزن

تناول الخضروات لإنقاص الوزن