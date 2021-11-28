اليوم السابع
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هيئة الدواء تحذر من استخدام الملاعق المنزلية فى تقدير جرعات الدواء

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:12 م
هيئة الدواء تحذر من استخدام الملاعق المنزلية فى تقدير جرعات الدواء تحذير من استخدام الملاعق فى تقدير جرعات الدواء
كتب ـ وليد عبد السلام

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حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوات المنزلية كالملاعق لتقدير جرعات المستحضرات الصيدلية السائلة.
 
​وقالت هيئة الدواء المصرية: الملاعق الموجودة في درج أدوات المائدة ليست ملاعق قياس لتحديد الجرعة الدقيقة، وتابعت: ينبغى استخدم محقنة فموية أو مكيال الجرعات الذي يأتي مع الدواء.​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمرضى خارج المؤسسات الصحية.
 
وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء.​
 
 

​هيئة الدواء

مكاييل الدواء

جرعات الدواء

جرعات الأدوية

كيفية تقدير جرعات الأدوية

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