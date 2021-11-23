هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لتناول جرعات الأنسولين

وتمثلت النصائح في النقاط التالية :

1. الطريقة الأكثر شيوعًا لإعطاء الأنسولين تكون عن طريق الحقن تحت الجلد باستخدام سرنجات الحقن أو قلم أنسولين.



2. الأنسولين طويل المفعول غير مرتبط بأوقات الوجبات الغذائية.



- ديتيمير يؤخذ مرة أو مرتين في اليوم، بغض النظر عن موعد تناول الطعام.

- جلارجين يؤخذ مرة واحدة في اليوم في نفس الوقت.

- ديجلوديك يؤخذ مرة واحدة في أي وقت باليوم.



3. يمكن تناول الأنسولين سريع المفعول بعد الأكل مباشرة بدلاً من 15 دقيقة قبل وقت الوجبة.



4. يفضل الحقن تحت الجلد في أماكن معينة هي البطن (على بعد 5 سم من سرة البطن) أو الفخذين أوأعلى الذراعين.

5. يجب تغيير أماكن الحقن في كل مرة لتجنب التهاب الجلد وتجمع الدهون في هذه الأماكن.

6. يُحظر الحقن بالأماكن القريبة من الجروح والندبات.

7. يجب عدم تدليك أماكن الحقن أو غسلها بالماء الساخن لأن ذلك يؤثر على امتصاص الأنسولين مما يسبب النقص المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

