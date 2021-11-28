هل يمنع عسل النحل الجثة من التحلل؟.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة

كتب أحمد حسنى

يراود الكثير منا بعض الأفكار عن تحلل الجثة وحفظها، وهل من الممكن أن تبقى الجثة محتفظة بكامل هيئتها باستخدام بعض الأطعمة أو المواد الكميائية.

وقد يتساءل البعض عن إمكانية استخدام عسل النحل فى حفظ الجثة، بعد ورود العديد من التساؤلات لمصلحة الطب الشرعي.

الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، رد على تلك التساؤلات بتفجير مفاجأة، بأن عسل النحل لا يساعد الجثة على البقاء كما هى ولن تحميها من التحلل، موضحاً بل ستساعد على تجمع عدد كبير من الحشرات على الجثة وتأكلها.

وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعى، أن عسل النحل كان يستخدم كطريقة في العصور الوسطي للإعدام، عن طريق إجبار الضحية على شرب كمية كبيرة من اللبن، ومن ثم يضعوا عليه عسل النحل، فتقوم الحشرات بالتجمع على الجسد ويتم تأكل الجسد بطريقة مؤلمة.