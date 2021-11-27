فايزر تعد بتوفير لقاح ضد المتحور الجديد أوميكرون Omicron خلال 100 يوم

كتبت أمل علام

كشف موقع ميديكال نيوز، عن أن شركات الأدوية بدأت فى سباق اللقاحات ضد سلالة كورونا المتحورة الجديدة، حيث تتوقع شركة فايزر Pfizer إنتاج لقاح جديد خلال 100يوم، فقد أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا مخاوف بشأن الفعالية الوقائية للقاح كورونا الموجود حاليا.

في 26 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية على متغير فيروس كورونا الجديد B.1.1.529 أو أوميكرون "Omicron" وأدرجته رسميًا على أنه متغير جديد لفيروس كورونا "يحتاج إلى الاهتمام".

أظهرت الدراسات الأولية أن سلالة الأوميكرون الطافرة تزيد من خطر إعادة إصابة جسم الإنسان بالفيروس.

يشعر العالم بالقلق بشكل عام من أن السلالة الطافرة قد تتسبب في موجة جديدة من الأوبئة الشرسة بعد سلالة دلتا، ما سيؤثر على فعالية لقاح كورونا.

أكدت منظمة الصحة العالمية في 26 نوفمبر أنه بناءً على أبحاث العلماء حول التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، "سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لفهم تأثير هذا البديل على أي لقاحات قيد التطوير".

أكدت منظمة الصحة العالمية، إنه اعتبارًا من 26 نوفمبر، كان هناك ما مجموعه 362 مرشحًا للقاح لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، منهم 132 في الممارسة السريرية.

انطلاقًا من المعلومات العامة، فإن شركة فايزر Pfizer / BioNtech و موديرنا Moderna وجونسون Johnson & Johnson واسترازينيكا AstraZeneca ونوفافاكس Novavax وما إلى ذلك هي حاليًا في طليعة أبحاث وتطوير لقاح كورونا، وقد حققت تطعيمًا تجاريًا في بلدان مختلفة.

فيما يتعلق بمتغير omicron ، صرح مصنعو لقاح كورونا المذكورين أعلاه في 26 نوفمبر، أنهم يدرسون تأثير سلالة الفيروس على اللقاح ، وبدأت بعض الشركات المصنعة في الاستجابة.

وقال الموقع ربما تأثرت بالأخبار المذكورة أعلاه، ارتفعت مخزونات اللقاحات الأمريكية بشكل حاد، اعتبارًا من نهاية اليوم، كما ارتفعت أسعار لقاح موديرنا Moderna بأكثر من 20% ، وارتفعت لقاحات فايزر Pfizer بأكثر من 6% ،وارتفعت ،كما ارتفع لقاح نوفافاكس Novavax بنحو 9%.

فايزر: يمكن تطوير وإنتاج لقاحات ضد المتغيرات في غضون 100 يوم:

وفقًا لشبكة Fox Business Network وتقارير وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، في 26 نوفمبر ،، ذكرت شركة فايزر BioNtech و Pfizer أنهما قد شرعا في تقييم فعالية لقاح mRNA COVID-19 على متغير omicron، وستصدر آخر نتيجتين في غضون أسبوع.

أضافت شركة فايزر Pfizer: "كما هو الحال دائمًا، سنواصل اتباع العلم بينما نبحث عن أفضل طريقة لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد، مضيفة، إنه إذا كان هناك متغير يهرب من فعالية اللقاح، تتوقع الشركتان أن تكونا قادرتين على تطوير وإنتاج لقاح ضد الفيروس في حوالي 100 يوم، حيث يتم انتاج لقاحات متغيرة محددة ، ولكنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ".

الجدير بالذكر أنه في شهر يونيو من هذا العام، قال ألبرت الرئيس التنفيذي لشركة فايزر علنًا: "حتى الآن ، تُظهر البيانات أن السلالات المتحولة الحالية لم تفلت من الحماية التي يوفرها لقاحنا، مضيفا، لقد أنشأنا تقنية يمكنها تطوير لقاح جديد عند الحاجة في غضون 100 يوم ".

وأشار الموقع الى أن المتغير المكتشف حديثًا يختلف اختلافًا كبيرًا عن المتغير الذي تم ملاحظته سابقًا لأنه يحتوي على طفرات إضافية في بروتين سبايك، من المتوقع أن تتوفر المزيد من البيانات من الاختبارات المعملية في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، ستوفر هذه البيانات مزيدًا من المعلومات حول السلالة المتغيرة وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات على اللقاحات الحالية.