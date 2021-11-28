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نيويورك تايمز: دول العالم فى حالة تأهب بسبب أوميكرون..وتعليق السفر متأخر للغاية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:21 ص
نيويورك تايمز: دول العالم فى حالة تأهب بسبب أوميكرون..وتعليق السفر متأخر للغاية فيروس كورونا
كتبت ــ ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد وضع الدول فى حالة تأهب، حيث أكدت كل من بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وجود حالات بها، بينما تشتبه دول أخرى فى وجود حالات.

 وأشارت الصحيفة، إلى أن أوميكرون، الذى تم رصده لأول مرة فى بوتسوانا قد وضع أوروبا فى حالة تأهب كبير بعدما تم رصد لحالات فى عدة دول منها إلى جانب بلجيكا، فيما قالت كل من النمسا وإسرائيل وهولندا إنها تحقق فى وجود حالات مشبه بها.

 ولا يُعرف الكثير عن أوميكرون بعد. فيوجد به تحورات يخشى العلماء أن تجعل الفيروس أكثر عدوى وأقل تأثرا باللقاحات، على الرغم من أن أى من هذه التأثيرات لم يتم تأسيسه بعد.

 وقال أندرو بيكوزس، خبير الأوبئة فى كلية بلومبرج للصحة العامة التابعة لجامعة جونز هوبكنز، إن هناك نافذة من الاحتمالية لأسبوعين متوالين بأن الفيروس كان ينتشر، مضيفا أنه من المرجح أن يكون المتحور الجديد موجود فى نيويورك. وتابع قائلا إنه هناك بالتأكيد فرصة فى أن يكون الفيروس ينتشر عالميا، لكننا لم نعرف بعد.

وحاول القادة الأوروبيون، الذين يكافحون بالفعل فى ظل ارتفاع إصابات كورونا مما جعل القارة بؤرة تفشى للوباء، إحداث توازن بين زيادة الحذر وتجنب الذعر.

وقام الاتحاد الأوروبى بتقييد السفر من وإلى سبع دول فى جنوب أفريقيا، وهى بتسوانا وإسواتينى وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى، واستهدف كل من، الولايات المتحدة وكويا الجنوبية هذه الدول ومعها مالاوى. من جانبها قيدت بريطانيا السفر على هذه الدول الثمانية ومعها أنجلولا وزامبيا.

وقال بعض مسئولي الصحة، إن حظر السفر قد يوفر بعض الوقت لاكتشاف كيفية التعامل مع المتغير الجديد، لكن فى ظل قلة تأثير غلق الحدود قبل عام فى منع امشار متغير كورونا السابق من بريطانيا، فإن قرارات تعليق السفر الجوى الأخيرة ربما جاءت متأخرة للغاية.

 

 


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