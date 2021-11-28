نيابة العامرية تتحفظ على 2 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة داخل محل أسمدة بدون ترخيص والتى تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، وحيازته أسمدة زراعية محظورة.

تم مداهمة المحل والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والتى تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.