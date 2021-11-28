حبس عاطل لحيازته 3 أسطوانات لمخدر الهيروين بقصد الاتجار بها فى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3 أسطوانات لمخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 3 اسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 750 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.