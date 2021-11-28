مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يضع حجر أساس كنيسة جديدة ببورسعيد اليوم

كتب ـ محمد الأحمدى

يضع الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ظهر اليوم، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بالحي الإماراتي في مدينة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والشعب.

ومن المقرر أن يقدم شرحًا للحضور يخص محتويات الصندوق الخشبي الذي يوضع عادةً في أساس مبنى الكنيسة، وهو: الصندوق الخشبي الذي يرجع إلى خشب الصليب، ووضع بداخله الكتاب المقدس، الصليب، نسخة من بعض الصحف التي صدرت في وقت وضع حجر الأساس، مجلة الكنيسة.

وتضمنت أيضا محتويات الصندوق الخشبى صورة من الترخيص الرسمي لبناء الكنيسة، العملات المستخدمة فيه حاليًا، صور لقداسة البابا ونيافة المطران، ووثيقة وقع عليها مطران بورسعيد وعدد من الآباء الكهنة وبعض من الشعب الذى حضر المناسبة.