اليوم السابع
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تدشين كنيسة العذراء ويوسف النجار بشبرا الخيمة ورسامة 134 شماسا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:30 م
تدشين كنيسة العذراء ويوسف النجار بشبرا الخيمة ورسامة 134 شماسا تدشين كنيسة العذراء ويوسف النجار بشبرا الخيمة
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة اليوم بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطى، إحدى قرى شبرا الخيمة بيد نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية.

وصلى مطران الإيبارشية عقب انتهاء صلوات التدشين، القداس الإلهى ورسم خلاله 134 من أبناء الكنيسة شمامسة، 118 منهم فى رتبة إبصالتس و16 فى رتبة أغنسطس.

وشارك فى صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية إلى جانب شعب الكنيسة، وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد

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